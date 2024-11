Bisignano: a scuola di endometriosi, l’informazione arriva in classe

- Advertisement -

BISIGNANO (CS) – L’informazione sull’endometriosi arriva in classe con lezioni interattive e coinvolgenti dedicate alle ragazze dalla terza alla quinta superiore. Sono le iniziative del progetto “COMPREND-ENDO” dell’A.P.E. Associazione Progetto Endometriosi, formata da volontarie di tutta Italia che conoscono in prima persona la malattia – che ne colpisce 1 su 10 – e lavorano per renderla visibile, creare consapevolezza, dare supporto alle donne e migliorare le cure. Una patologia, l’endometriosi, ancora considerata “fantasma”, ma i cui sintomi cominciano a manifestarsi già durante l’adolescenza (il picco è tra i 25 e i 35 anni, ma negli ultimi tempi l’età si sta abbassando fino ai 14-16 anni), spesso con dolori lancinanti nel periodo del ciclo mestruale.

Qeusta mattina a Bisignano, dalle 11:00 alle 13:00, medici e psicologi esperti di endometriosi, in collaborazione con le volontarie dell’A.P.E. entreranno nelle aule dell’Istituto Istruzione Superiore – Enzo Siciliano, per promuovere la salute femminile e la partecipazione attiva delle ragazze nel riconoscere la malattia “invisibile” e supportare le amiche che ne soffrono. A confrontarsi con le ragazze ci saranno: la ginecologa Cinzia D’Agostino, la psicologa Sabina Turone e la referente dell’A.P.E. per la Regione Calabria Maria Carmela Arcidiacono. A portare i saluti istituzionali saranno il sindaco Francesco Fucile e la consigliera comunale Maria Rosaria Sita. L’iniziativa, che si svolge anche grazie alla sensibilità del dirigente scolastico Raffaele Carucci, è sostenuta dalla Regione Calabria ed ha il patrocinio del Comune di Bisignano.

Il progetto “COMPREND-ENDO”, che l’A.P.E. porta da anni nelle scuole d’Italia, può essere replicato in tutti gli istituti scolastici superiori di Cosenza. Sul sito www.apine.it ci sono tanti spunti utili per conoscere l’endometriosi grazie alle testimonianze di giovani donne, per capire i sintomi, gli esami da fare, quando andare dal ginecologo. Per scoprire o far scoprire presto l’endometriosi, in modo che possa essere curata e contenuta. E per riconoscere il proprio girl power!

Cos’è l’endometriosi?

L’endometriosi è una malattia infiammatoria cronica che colpisce in Italia circa il 10% della popolazione femminile in età fertile, anche se i dati sono estremamente parziali e probabilmente sottostimati. I sintomi più diffusi sono: forti dolori mestruali ed in concomitanza dell’ovulazione, cistiti ricorrenti, irregolarità intestinale, pesantezza al basso ventre, dolori ai rapporti sessuali, infertilità nel 35% dei casi. Per una malattia di cui non si conoscono ancora le cause, per la quale non esistono cure definitive né percorsi medici di prevenzione, per limitare i danni che l’endometriosi provoca, è fondamentale fare informazione per creare consapevolezza. L’A.P.E. è una realtà nazionale che da 18 anni informa sull’endometriosi, nella consapevolezza che l’informazione sia l’unica prevenzione ad oggi possibile.