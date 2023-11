Bimbo lasciato solo in classe, il Ministro Valditara ordina verifiche nella scuola a Rende

COSENZA – “In relazione a quanto avvenuto in una scuola della provincia di Cosenza alcuni giorni fa, dove un bambino sarebbe stato lasciato solo in una classe perché giudicato “iperattivo”, il Ministero dell’Istruzione e del Merito comunica che il Ministro Valditara ha preso tempestivamente contatto con il Direttore dell’Ufficio Scolastico per la Calabria Antonella Iunti per effettuare tutte le verifiche del caso e ricevere precise informazioni sulla vicenda, in modo da valutare gli eventuali provvedimenti da prendere sulla base di quanto accaduto”. L’annuncio in una nota inviata dal Ministero dell’istruzione e del merito. L’episodio è avvenuto in una scuola elementare di Rende, comune in provincia di Cosenza.

L’episodio è stato denunciato dalla mamma, un’avvocato cosentino, che ha raccontato l’episodio a mezzo stampa.

Il tutto sarebbe nato da uno scontro tra la mamma e una docente che chiedeva un insegnante di sostegno per il piccolo la cui diagnosi, secondo quanto riporta la mamma, è quello di essere plusdotato e iperattivo. La docente in questione avrebbe aizzato i genitori in una chat di gruppo per esortare all’ammutinamento nel primo giorno di scuola del piccolo di 8 anni. .