Salvatore Benincasa, la replica: «concerto saltato esclusivamente per motivi economici»

ROCCA DI NETO (KR) – Riceviamo e pubblichiamo la nota di replica ricevuta dalla Vima Eventi – in merito alla notizia pubblicata dalla nostra testata “Salta il concerto di un cantante neomelodico calabrese «ineggia ai clan»” – in cui si allega la missiva inviata l’1 maggio 2024 dalla Parrocchia San Martino Vescovo che attesta che il concerto è saltato per motivi economici.

“Con la presente la Parrocchia San Martino Vescovo, l’Unità Pastorale, il Comitato Festa Madonna di Setteporte 2024, per come rappresentato, Vi comunica quanto segue. Premesso che tra la scrivente parte e la Sv è intercorso un solo contatto telefonico in cui Vi era stata rappresentata la possibilità di inserire in una data calendarizzata per i festeggiamenti civili in onore della Festa della Madonna di Setteporte, un’esibizione canora del cantante Benincasa Salvatore, rappresentato dalla Sv. Che, purtroppo, per sopravvenuti impedimenti di natura economica, consistenti nel mancato raggiungimento del budget preventivato, si è addivenuti ad una soluzione di non poter perfezionare un’eventuale contratto con la Sv per quanto concerne il suddetto evento canoro. Che, si specifica altresì, che anche l’intera serata di sabato 4 maggio 2024 è stata annullata per i motivi di cui sopra, con relativa comunicazione formale agli Enti preposti. Che, dunque Si comunica, spiacenti, che perterionarsi con la Sv nessun accordo di prestazone della natura di cui sopra. Che, pertanto il sottoscritto Comitato, nelle sue qualità, si manleva da ogni forma di responsabilità da eventuali situazioni difformi a quanto sopra rappresentato, in specifico ad esibizioni di qualsiasi natura non autorizzati per la serata del 4 maggio p.v.. Tutto ciò premesso, per quanto in epigrafe debitamente rassegnato, Vi rimettiamo la presente comunicazione, scusandoci per l’inconveniente. Tanto si doveva, cordialmente saluti.

Rocca di Neto li 01.05.2024. In Fede Il Presidente del Comitato”.