Autostrada A2 tecnologica, completata la ‘Green Island’ della Smart Road tra Montalto e Torano – VIDEO

COSENZA – Anas ha completato la ‘Green Island’ della ‘Smart Road’ nell’area di parcheggio Contessa Soprana tra gli svincoli di Montalto e Torano, in provincia di Cosenza. Si tratta di una delle prime infrastrutture tecnologicamente avanzate in Europa. I lavori sono iniziati nel 2019. La Smart Road di Anas sarà una strada sostenibile poiché è stata progettata per ospitare le infrastrutture abilitanti verso la mobilità elettrica.

Le Isole verdi Green Island

La Green Island rientra in un’importante piano di sviluppo tecnologico dell’autostrada attraverso l’installazione di tecnologie Smart necessarie al controllo ed al monitoraggio del traffico, nonché alla diffusione delle informazioni all’utenza attraverso sistemi che consentono il dialogo tra i veicoli stessi e i veicoli con la strada. Allo stato attuale, sono stati completati gli interventi su circa 140 Km per un importo dell’investimento di circa 42 milioni di euro. Inoltre nelle aree Green Island verrà distribuita energia pulita garantendo l’ecosostenibilità. L’obiettivo che si propongono le Green Island è di alimentare tutti gli apparati della Smart Road. Saranno installati sistemi di ricarica veicoli e sistemi di ricarica di droni per il monitoraggio e le ispezioni di opere civili strategiche e per utilizzare gli stessi per una sorveglianza continua della strada stessa anche a fini di sicurezza. Per l’attivazione dell’impiego dei droni, è necessario attendere un quadro normativo di disciplina del settore.

Smart Road sulla A2: cos’è e a cosa servirà l’infrastruttura

La Smart Road è una nuova concezione di strada all’avanguardia e tecnologica che punta a comunicazione e connessione con i veicoli che la percorrono le strade che ne sono dotate. Per agevolare il trasporto, verranno implementati sistemi di rilevazione del meteo e del traffico con gli automobilisti che potranno chiede in tempo reale informazioni sulle condizioni stradali, del traffico, del meteo e molto altro. Inoltre le smart road forniranno direttamente dalla sala operativa deviazione del traffico nel caso di incidenti, suggerimenti e interventi sulle velocità, parcheggi e rifornimenti.

Tra Calabria e Campania già 800 postazioni polifunzionali

Lungo i tratti autostradali tra Campania, Basilicata e Calabria sono stati già installati 800 postazioni polifunzionali, dotati di telecamere 4k, sistema di intelligenza artificiale e sensori che inviano 24 ore su 24 dati alla sala di controllo, collegati tra loro da fibra ottica.

Sono in corso i lavori di realizzazione di ulteriori 94,5 km ricadenti nel tratto compreso tra Fisciano e Sala Consilina, Morano Calabro, Cosenza Nord, Altilia Grimaldi, Lamezia Terme e VillaSan Giovanni. L’intera rete infrastrutturale è in fase di completamento e i moduli che sono stati completati sono attualmente in fase di test.

Il progetto smart road è tra i primi al mondo nella sicurezza stradale, il sistema permetterà ai veicoli in transito di ricevere in tempo reale le informazioni di servizio e/o sicurezza relative alle tratte che l’utente si approccia a percorrere, informazioni immediate sugli incidenti, code, rallentamenti, cantieri, informazioni oggi veicolate tramite media, Isoradio CCISS e pannelli a messaggio variabile. L’infrastruttura tecnologica è alimentata da energia pulita attraverso impianti fotovoltaici e mini eolici, istallati in aree tecnologiche cosi dette Green Island dove viene generata energia rinnovabile che contribuisce all’ alimentazione dell’infrastruttura. Nelle Green Island sono presenti inoltre stazioni di ricarica per veicoli elettrici.