Anche due ragazzi cosentini, Emilio e Tommaso, in lizza per diventare “Mister Italia 2025”

Emilio Viapiana, 20 anni di Rose e Tommaso Vairo, 19 anni di Fuscaldo a caccia dell’ambita fascia di Mister Italia 2025

Stima lettura: Less than 1 minuti
COSENZA – Ci sono anche due ragazzi dalla provincia di Cosenza tra i pretendenti al titolo di “Mister Italia 2025”Emilio Viapiana, 20 anni di Rose, 1.76 di altezza, laureando in scienze motorie con la passione per il nuoto e la pallanuoto (sport che pratica a livello agonistico) e Tommaso Vairo, 19enne di Fuscaldo, fresco di maturità con la passione per la musica, il ballo, la cucina, i viaggi e la pallavolo, sono infatti tra i 70 prefinalisti nazionali del concorso considerato la vera e propria versione maschile di “Miss Italia”.

Un concorso, organizzato da patron Claudio Marastoni, che nel corso degli anni è stato trampolino di lancio per personaggi del calibro, tra gli altri, di Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo, Luca Vetrone, Luca Onestini e tanti altri. Emilio e Tommaso saranno impegnati mercoledì sera 27 agosto a Giulianova (TE) dove, in piazza del Mare, è in programma la prefinale nazionale cui partecipano una settantina di ragazzi selezionati in tutta la Penisola dallo staff di Claudio Marastoni. Soltanto quaranta di questi accederanno poi alla finalissima per succedere al bresciano Matteo Dall’Osto, vincitore dell’edizione 2024.

