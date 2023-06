Amantea, tragico epilogo per il ciclista investito a Coreca: muore 74enne

AMANTEA (CS) – Non ce l’ha fatta Salvatore Di Buono, 74 anni, originario di San Lucido, investito da un’auto oggi pomeriggio mentre percorreva con la sua bici il vecchio tracciato della statale 18, alla deviazione della galleria di Coreca, nel comune di Amantea. L’uomo, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe stato investito da un’auto che lo avrebbe speronato. Sul posto l’elisoccorso del 118 che doveva trasferire il ferito in ospedale, ma l’uomo è spirato, purtroppo, nei minuti successivi.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione oltre agli agenti della polizia locale per indagare sulle dinamiche dell’accaduto.

La pagina Facebook ‘Zippa 29’ mostra l’arrivo dell’elisoccorso sul posto: