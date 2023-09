Altomonte, al via la Festa del Pane. Il sindaco: «riscatto per la Calabria» – VIDEO

ALTOMONTE (CS) – Ci sono i prodotti, ovvero il pane ed i suoi derivati, ci sono i ragazzi delle scuole, i consumatori del domani, ma c’è anche gente comune attratta dal prodotto per eccellenza, ovvero il pane. È iniziata così ad Altomonte, centro in provincia di Cosenza, l’edizione 2023 della Gran Festa del Pane. Un week-end ricco di appuntamenti.

Una kermesse che coniuga l’aspetto squisitamente legato alla gastronomia con quello più culturale e che oggi si è aperta con il ‘pane della legalità’ alla presenza del procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri, e il vescovo di Cassano allo Ionio, Franscesco Savino.

“Iniziative forti che vogliono dare un segnale di riscatto non solo per Altomonte ma per tutta la Calabria perché il nostro Comune è patrimonio comune della Calabria”, ha dichiarato il sindaco Gianpietro Carlo Coppola.