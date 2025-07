Addio all’imprenditore dei trasporti, Calabria in lutto per la morte di Gennaro Scura

- Advertisement -

CORIGLIANO – ROSSANO (CS) – La Calabria è in lutto per la prematura scomparsa dell’imprenditore Gennaro Scura che si è spento nelle scorse ore all’età di 65 anni. Scura, amministratore di IAS Autolinee S.r.l. e IAS Touring S.r.l., affiancato da Francesco Scura e Tina Casole, era per tutti l’imprenditore dei trasporti.

La sua influenza si estendeva ben oltre l’azienda, ricoprendo il ruolo di vicepresidente nazionale dell’Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV), testimonianza del suo impegno per l’intero settore. Persona stimata e apprezzata, era attivo nel campo del sociale e dello sport. Ha ereditato l’azienda dal padre Francesco Scura, venuto a mancare dieci anni fa, portando avanti con dedizione e lungimiranza un’eredità di successo e valore.

Scomparsa Gennaro Scura: i messaggi di cordoglio

Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore. Esprime profondo dolore l’amministrazione comunale di Corigliano-Rossano per l’improvvisa morte dell’imprenditore. “Crediamo di interpretare anche i sentimenti dell’intera Città, nell’esprimere un sincero cordoglio a tutta la famiglia Scura per questa grave perdita – dice l’amministrazione ionica definendolo imprenditore illuminato e ricordando che – aveva ereditato l’azienda di trasporti IAS AUTOLINEE dal papà Francesco, riuscendo a gestirla in maniera manageriale e al passo con i tempi”.

“Con la scomparsa dell’imprenditore Gennaro Scura, non solo il territorio, ma la Calabria intera, – afferma il sindaco Flavio Stasi – perdono una persona illuminata, capace e dotata di tanta lungimiranza professionale. In questo momento di grande dolore mi stringo attorno alla sua cara famiglia”.

Anche Confindustria Calabria “piange – si legge n un comunicato – la prematura scomparsa dell’imprenditore Gennaro Scura, dirigente dell’Associazione e protagonista di primo piano, anche in ambito nazionale, del settore dei trasporti con la sua azienda di Corigliano Rossano, la Ias Autolinee. Profonda commozione viene espressa dai vertici di Confindustria con il presidente di Unindustria Calabria Aldo Ferrara, il vicepresidente alle Politiche strategiche per lo sviluppo del Mezzogiorno, Natale Mazzuca, il presidente di Confindustria Cosenza, Giovan Battista Perciaccante ed il presidente di Ance Calabria, Roberto Rugna”.

Anche l’azienda GIAS ricorda Gennaro Scura, definito come “uomo d’impresa e di valori”. In una nota GIAS dice: “Con profondo dolore, il CDA, la Direzione Generale e i dipendenti tutti salutano la scomparsa di Gennaro Scura, membro del Consiglio di Amministrazione, imprenditore di rara visione e figura di riferimento per il territorio Calabrese e non solo. Nell’arco della sua carriera, Gennaro Scura ha sempre dato il suo lungimirante contributo allo sviluppo dell’azienda con indiscussa onestà intellettuale, affiancando per anni l’attuale presidente e già Cavaliere del Lavoro, la Dottoressa Gloria Tenuta, nel percorso di crescita di GIAS. La sua competenza, unita a una profonda umanità, ha rappresentato per tutti un esempio di rigore e sensibilità. Con la sua scomparsa, GIAS perde non solo una figura preziosa per l’attività, ma soprattutto un uomo di grande nobiltà d’animo e profondamente rispettato. L’intero team GIAS si unisce al cordoglio delle famiglie Scura e Tenuta, ricordandolo sempre come esempio di integrità e dedizione. La sua eredità morale continuerà a rappresentare, per tutti, una guida costante e una stella polare che saprà orientare il percorso futuro dell’azienda”.