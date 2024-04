Acri: migliaia di persone in piazza a difesa dell’ospedale

ACRI (CS) – Migliaia di persone hanno preso parte questa mattina alla mobilitazione indetta contro il dimensionamento dell’ospedale di Acri. La manifestazione è stata indetta proprio contro il il nuovo decreto del presidente Roberto Occhiuto che riorganizza la rete ospedaliera.

Questa mattina cittadini, studenti, commercianti ma anche tanti esponenti politici, rappresentanti sindacali e associazioni del territorio sono scesi in piazza per le strade di Acri e dopo aver sfilato in corteo rivendicando il ‘diritto alla salute’ sono arrivati fino al Municipio. Il sindaco Pino Capalbo, ha inteso esprimere un sentito ringraziamento a tutti, soprattutto ai giovani: “la loro presenza in piazza è motivo d’orgoglio”. Un fiume di persone unite contro dei tagli che danneggiano e non aiutano di certo la sanità pubblica.

“Il presidio sanitario di Acri – ha detto il sindaco – deve essere tenuto in forte considerazione sia perché di area disagiata sia perché le perfomance annuali sono positive così come certificato dall’Agenas, e ancora perché è punto di riferimento di un vasto territorio. Non comprendo, quindi, perché debba essere penalizzato rispetto ad altri che si trovano a pochi chilometri da ospedali spoke. Ho sempre preferito l’interlocuzione alla piazza ma oggi occorre difendere la comunità che rappresento”.