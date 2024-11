Acri: crudeltà contro un povero cane randagio, lanciati petardi contro ‘Nerino’

ACRI (CS) – “Tra tutti gli animali l’uomo è il più crudele. È l’unico a infliggere dolore per il piacere di farlo“. Con questa frase sui social è stato segnalato il grave atto di crudeltà contro un povero cagnolino compiuto, secondo quanto emerso, da alcuni ragazzini che durante la serata di Halloween gli hanno lanciato addosso dei petardi.

Il fatto è accaduto ad Acri, in provincia di Cosenza e secondo quanto emerso il povero animale ferito, avrebbe riportato gravi ustioni oltre a danni all’udito. Sulla pagina Facebook “This is Acri”, cittadini e utenti hanno espresso la loro indignazione e chiedono controlli nei confronti di chi utilizza petardi in modo pericoloso.

“È un gioco? Fa ridere?” ci si chiede sui social, mentre è caccia ai malviventi che hanno compiuto tale gesto: “Chiunque è in grado di darmi notizie certe su chi ha sparato un petardo su questo cane innocente mi può scrivere in privato”. Il cane, ribattezzato “Nerino” è diventato infatti, una piccola mascotte per alcuni quartieri di Acri essendo molto docile e affettuoso e molti cittadini infatti si fermano per strada e lo coccolano o gli offrono qualcosa da mangiare.