A2, terribile schianto tra Altilia e Rogliano: un morto e 2 feriti. Autostrada bloccata

COSENZA – Un grave incidente stradale si è verificato poco dopo l’ora di pranzo lungo l’Autostrada A2 del Mediterraneo, tra gli svincoli di Altilia Grimaldi e Rogliano, in direzione Salerno. L’incidente ha visto coinvolto un mezzo pesante, un furgoncino ed un’auto ed ha provocato una vittima: si tratta di un uomo di circa 70 anni, che viaggiava a bordo della C3 bianca. Una donna di 44 anni, invece, è stata trasportata in gravi condizioni, a seguito delle fratture multiple riportate, in ospedale con l’ausilio dell’elisoccorso ma non sarebbe in pericolo di vita. Il camionista risulta lievemente contuso.

Sul posto è intervenuto oltre l’elisoccorso anche un’ambulanza del 118, mentre personale dell’Anas sta operando in loco per la gestione del traffico che al momento risulta bloccato in direzione nord per consentire le operazioni di soccorso. L’uscita è obbligatoria a Falerna per tutti i mezzi in arrivo da Sud.