A Domanico bussa la Dea della Fortuna, un giocatore cosentino vince 1 milione di euro

COSENZA – Nuovo record per il MillionDay. Nell’estrazione delle 20,30 del 25 agosto – segnala l’agenzia Agimeg – un fortunato giocatore di Domanico, in provincia di Cosenza, ha infatti centrato la vincita numero 300. Da quando è stato lanciato, nel 2018, il MillionDay ha quindi creato 300 neo milionari, visto che centrare la cinquina prevede un premio di 1 milione di euro.

In generale, il 2024 sarà ricordato come un anno record per il MillionDay. Poco più di un mese fa, esattamente il 18 luglio, ci furono contemporaneamente ben 9 vincite ognuna da 1 milione di euro al MillionDay in una sola estrazione. La regione più fortunata si conferma la Lombardia – sottolinea Agimeg – con ben 44 vincite milionarie, seguita da Campania e Sicilia con, rispettivamente, 39 e 35 vincite a sei zeri. Ricordiamo che il primo premio milionario fu vinto il 16 febbraio 2018 a Caltagirone, in provincia di Catania. La vincita numero 100 è finita nel capoluogo siciliano, mentre la numero 200, il 31 dicembre 2021, venne centrata a Crema, in provincia di Cremona. Da segnalare che delle 300 vincite milionarie, 16 sono state ottenute online.