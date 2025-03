A Cassano, dopo sette anni riaprono le grotte di Sant’Angelo

CASSANO IONIO – Dopo sette anni, è stato riaperto al pubblico, il complesso carsico delle grotte di Sant’Angelo a Cassano Ionio, in seguito alla caduta di un masso. Un luogo frequentato dall’uomo sin dal Neolitico su cui c’è ancora tanto da scoprire. I lavori sono stati eseguiti, grazie ad una serie di finanziamenti ministeriali che l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Papasso, è riuscita ad intercettare, mettendo in sicurezza la parete rocciosa che sovrasta gli ingressi nelle varie grotte e il centro polifunzionale. Nel frattempo, il Consiglio comunale ha approvato anche un regolamento per la fruizione delle grotte sia dal punto di vista turistico che speleologico.

