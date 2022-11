Pnrr: al Comune di Cassano Ionio 6 milioni di euro per scuole e asili

CASSANO ALLO IONIO (CS) – Dal Pnrr altri 6 milioni di euro da destinare alla costruzione di scuole e asili a Cassano allo Ionio. Ad annunciarlo è l’Amministrazione comunale con un comunicato in cui si afferma che “i Ministeri interessati dalla misura hanno promosso due progetti presentati dagli uffici comunali per costruire altrettante nuove infrastrutture a Sibari e Cassano centro”.

“Nello specifico, con decreto del direttore generale e coordinatore dell’unità di missione per il Pnrr, il numero 74 datato 26 ottobre 2022) – si aggiunge nella nota – i due interventi candidati dal Comune di Cassano allo Ionio sono stati ammessi a finanziamento per un importo totale di poco più di sei milioni di euro.

Andando nel dettaglio degli elaborati presentati dal Comune jonico questi riguardano la Missione 4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR denominata ‘Istruzione e Ricerca’ – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: ‘Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia’, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. Si tratta della demolizione e ricostruzione di una scuola per l’infanzia e realizzazione di asilo nido nel comune di Cassano in via Giovanni Amendola (per un importo pari a &euro 2.869.576,71) e per la realizzazione di un asilo nido a Sibari (per un importo pari a &euro 3.151.350,00.)”.

«È un risultato straordinario – ha commentato il sindaco, Gianni Papasso. – Non è il primo progetto di edilizia scolastica – ha aggiunto Papasso – che ci viene finanziato e sono sicuro che non sarà l’ultimo. Come Amministrazione comunale puntiamo da sempre ad offrire ai nostri ragazzi strutture scolastiche moderne, sicure ed al passo con i tempi dove si possa formare la classe dirigente della Cassano del domani».