Inchiesta “Archimede”: assolto l’ex sindaco di San Nicola Arcella Barbara Mele

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Nell’ambito dei controlli straordinari del territorio i carabinieri di Corigliano Rossano hanno arrestato due soggetti di nazionalità italiana in esecuzione di due distinti ordini di carcerazione, dovendo scontare dei definitivi di pena per reati che vanno dai maltrattamenti in famiglia al tentato omicidio.

Nell’area urbana di Corigliano Scalo è stato tratto in arresto, in flagranza di reato, un 33enne. A seguito di una perquisizione veicolare e personale, i militari hanno trovato all’uomo un involucro termo sigillato di cocaina per un peso complessivo di 11 grammi, in pietra, che è stato sottoposta a sequestro penale. Infine, nei territori di Campana e Scala Coeli altri tre giovani sono stati segnalati all’Autorità Amministrativa perché in possesso di modeste quantità di marijuana e due per porto ingiustificato di armi bianche.