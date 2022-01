Rossano, rapina a mano armata ai danni di un tabaccaio

CASSANO ALLO IONIO (CS) – Il maltempo ha portato freddo e nevicate sui rilievi di Sila e Pollino mentre in pianura è il forte vento a creare i maggiori disagi soprattutto sui versanti jonici. Proprio a causa delle violente raffiche un grosso pino che si trova nel giardino di una scuola materna, in via Sibari a Cassano allo Ionio, è caduto finendo contro l’edificio. Fortunatamente non ci sono state conseguenze in quanto sia i ragazzi, sia le maestre e tutto il personale scolastico, si trovavano a casa vista l’ordinanza sindacale emanata lo scorso venerdì che ha disposto la Dad per le scuole.

Sul posto si è recato il sindaco Giovanni Papasso insieme al responsabile della squadra manutenzione del Comune, Peppino Perri. È stato fatto il punto della situazione e nelle prossime ore verrà ripristinato lo stato precedente all’incidente di modo che il pino sarà rimosso e il tetto, che non ha riportato molti danni, sarà sistemato. Visto il forte vento che continua a soffiare su tutta l’area da stanotte, il Sindaco Papasso ha invitato i cittadini a prestare la massima attenzione, evitare di passare sotto cornicioni già fatiscenti o nei pressi di grandi alberi. “Invito i cittadini – ha detto ancora il Sindaco – a stare a casa fino a quando il vento non si sarà calmato e a uscire solo se necessario”.