Caso Bergamini, Isabella Internò dopo oltre 30 anni va a processo

CASTROVILLARI (CS) – Dopo oltre 3 ore di udienza preliminare e quasi due ore di camera di consiglio, il Gup del Tribunale di Castrovillari Lelio Festa, ha rinviato a giudizio Isabella Internò, 52 anni, ex fidanzata del calciatore del Cosenza, Donato Bergamini, trovato senza vita il 18 novembre del 1989 sulla statale 106 jonica, a Roseto Capo Spulico. Nella precedente udienza del 17 settembre, la Procura aveva ribadito la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti della Internò, sospettata di essere responsabile, in concorso, dell’omicidio di Denis. Dopo soli due giorni da quello che sarebbe stato il 59° compleanno di Bergamini, oggi intorno alle 14.30 è arrivata la decisione: Isabella Internò va a processo e la prima udienza è fissata per il 25 ottobre prossimo in Corte d’Assise a Cosenza.

Anche all’udienza di questa mattina la Internò non si è presentata ma è stata rappresentata dai suoi legali che avevano chiesto il non luogo a procedere, mentre ancora una volta era presente l’avv. Fabio Anselmo per rappresentare la famiglia Bergamini. Intorno alle 10 è iniziata l’udienza con l’arringa dell’avvocato Angelo Pugliese, difensore dell’ex fidanzata del calciatore rossoblu. Al termine di una lunga mattinata l’attesa decisione dopo oltre 30 anni dalla morte di Denis: per il Gip sussistono gli elementi per processare Isabella Internò con l’accusa di omicidio volontario.

La Internò, all’epoca diciannovenne, avrebbe – secondo il Pm Luca Primicerio – deciso di punire l’ex fidanzato per aver interrotto il loro rapporto attirandolo in una trappola e dopo averlo narcotizzato e soffocato, il suo corpo sarebbe stato posizionato sulla Statale 106 per simulare il suicidio. Le accuse contro la donna sono di concorso in omicidio, aggravato dalla premeditazione e dai motivi abietti e futili. Per l’accusa infatti, «in concorso con altre persone rimaste ignote» avrebbe narcotizzato e «asfissiato meccanicamente con uno strumento soft» Denis e poi «adagiato il suo corpo, già morto, sulla statale allo scopo di farlo investire da uno dei mezzi in transito».

L’avvocato Anselmo a Donata: “Ce l’abbiamo fatta”

Dopo le due precedenti archiviazioni arriva dunque il rinvio a giudizio per l’unica indagata che adesso è imputata. L’avvocato Fabio Anselmo all’uscita dall’aula non nasconde la sua soddisfazione: «Il primo pensiero è che qui oggi non c’è Donata Bergamini ed è un dispiacere perchè questo è un momento fondamentale, di grande soddisfazione professionale. E’ un processo di “donne” – sottolinea l’avvocato Anselmo – perchè donna è l’imputata, donna è anche la vittima di questa terribile vicenda che lotta da 32 anni, e donne sono le mie due collaboratrici, l’avv. Alessandra Pisa e l’avv. Silvia Galeone che hanno preso a cuore la vicenda e hanno saputo trovare tutti gli elementi per portare finalmente a Donata questa notizia ovvero che Isabella Internò verrà processata per omicidio volontario pluriaggravato. Il giudice ha accolto tutte le nostre tesi, sulle intercettazioni, i verbali degli interrogatori… Donata mi rivolgo a te: ce l’abbiamo fatta!».

«E’ servita tanta determinazione – ha concluso Anselmo – e credere nella Giustizia seppur incredibilmente lenta. Dopo 32 anni siamo qui grazie al procuratore capo della Repubblica di Castrovillari del 1989, ma dobbiamo ringraziare il procuratore Eugenio Facciolla che fece sue le nostre tesi e credette in questa inchiesta e il dottor Primicerio, che ha fatto un lavoro immane. Senza questi due ultimi uomini e grazie a Donata Bergamini, non saremmo andati da nessuna parte».