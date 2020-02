Laghi di Sibari, Bevacqua contro Gallo: “azione, non disinformazione”

“I Laghi di Sibari non meritano disinformazione ma azione”. Ad affermarlo, in una nota, è il consigliere regionale del Pd Domenico Bevacqua

CASSANO ALLO IONIO (CS) – Domenico Bevacqua risponde a quanto sostenuto dal consigliere regionale di Forza Italia Gianluca Gallo: “Non so davvero – prosegue – con quale criterio si perseveri nel voler fare disinformazione su Canale degli Stombi e Laghi di Sibari: il collega Gallo non solo accusa la passata maggioranza di aver trascurato il tema ma, addirittura, taccia di colpevole silenzio quelli che egli definisce ‘i referenti territoriali del centrosinistra’. Orbene, nella scorsa come nella incipiente legislatura, l’unico consigliere eletto del centrosinistra in quell’area è stato ed è il sottoscritto. Il quale ha raggiunto in materia risultati concreti e tangibili che mai si erano visti in precedenza e che non vedo come possano essere contestati”.

“Mi riferisco – prosegue Bevacqua – innanzitutto, ai miei due emendamenti al bilancio regionale, rispettivamente di 130 mila (2015) e di 120 mila euro (2016): con il primo è stata acquistata e consegnata al comune di Cassano la benna dragante, con il secondo si è intervenuto sul porto turistico. Inoltre, in qualità di presidente della Commissione Ambiente, ho spinto sull’acceleratore e condotto all’approvazione unanime della legge regionale 32/2018, guarda caso a firma mia e del collega Gallo: non vedo perché egli debba disconoscere il lavoro bipartisan da entrambi condotto e da me sempre avallato in nome della democratica collaborazione istituzionale fra maggioranza e minoranza”.

“Siamo tutti d’accordo – conclude Bevacqua – sulla necessità ribadita dal sindaco Papasso di rafforzare la valorizzazione del meraviglioso sito: ma da qui a dire che si parte da zero ce ne corre davvero tanto. Pensiamo a ciò che resta da fare. Il mio apporto di certo non mancherà”.