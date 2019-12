Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Cosenza a lavoro per spegnere l’incendio

MOTTAFOLLONE (CS) – E’ in corso un intervento da parte dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Cosenza in contrada foresta, nel comune di Mottafollone. I Vigili sono impegnati sul posto per spegnere un incendio che è divampato in un’abitazione. Ancora non si conoscono le cause che hanno innescato il fuoco.