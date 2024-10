Scarpe da donna: dagli stivaletti alle calzature sportive, tutte le tendenze dell’autunno/inverno 24

Con l’arrivo del freddo, si delineano i trend in fatto di scarpe da donna, che aprono le porte a una stagione ricca di novità, con uno sguardo fortemente rivolto al passato.

Nel dettaglio, le calzature per l’autunno/inverno 24 premiano l’eleganza, il comfort e la praticità con ogni proposta che risulta disegnata in linea con le esigenze della donna contemporanea, oggi alla ricerca della massima funzionalità e di combinazioni uniche e accattivanti.

Dalle linee casual o sportive a quelle rétro, scopriamo quali sono i trend per l’autunno/inverno e il loro impatto esclusivo sulle collezioni di scarpe da donna 2024.

Scarpe da donna: le tendenze della moda autunno/inverno 24

Le tendenze principali che in questa stagione guideranno le collezioni di calzature da donna sono principalmente tre. Si parte da una grande conferma, quella degli stivaletti da donna, irrinunciabili per affrontare le temperature fredde, fino ad arrivare alle scarpe sportive, oggi indispensabili per sfoggiare un look utility anche con gli outfit più formali.

La terza grande tendenza è invece quella delle calzature burgundy, che riscopre uno dei colori più caratteristici dell’autunno/inverno, il bordeaux, oggi protagonista delle collezioni di scarpe da donna delle più importanti maison.

Naturalmente, anche a Cosenza le principali insegne del settore hanno già aderito allo statement autunno/inverno 2024 per le calzature da donna. Basta dare un’occhiata alle proposte di PittaRosso, lo store inaugurato lo scorso settembre nella centralissima Piazza Bilotti, che ha già portato in città le principali tendenze della stagione.

Tra innovazione e sperimentazione, il punto vendita di Cosenza, che oggi offre una vetrina di primo piano sulle più attuali collezioni moda di stivaletti, calzature bordeaux e scarpe sportive dei migliori brand (Adidas, Puma, Skechers, Asics e Ducati, per citarne alcuni), riflette sul territorio tutte le proposte presenti anche sul sito di PittaRosso, una piattaforma user friendly dove fare acquisti online in pochi click.

Autunno/inverno 2024: quali sono i modelli di scarpe da donna che fanno tendenza?

A occupare un ruolo di primo piano nella moda autunno/inverno 2024 sono innanzitutto gli stivaletti da donna eleganti, che esaltano la silhouette con una sapiente combinazione di dettagli. Le proposte vanno dai classici stivaletti aderenti, disponibili con tacchi alti, medi o a spillo, agli immancabili chelsea boots, must have nel quotidiano per le loro linee semplici e una suola comoda e versatile.

Spazio poi ai modelli texani con tacco a cono, agli stivali chunky con platform, confermatissimi anche in questa stagione, e agli stivaletti a punta tondeggiante: ancora attuali, nonostante continuino a farsi largo gli stivaletti a punta quadrata ispirati agli anni 90.

Si ispirano agli anni 90 anche le scarpe burgundy, in linea con la tendenza vede nel bordeaux il colore simbolo dell’autunno/inverno 2024. Per molto tempo quasi dimenticata, questa nuance, che esprime la sua eleganza grazie a una sfumatura a metà strada fra il rosso e il nero, oggi trova spazio in numerosissimi modelli di scarpe da donna: dai già citati stivaletti ai più classici mocassini, fino alle ballerine e alle intramontabili décolleté.

Per le scarpe sportive, invece, a guidare i trend sono soprattutto i migliori marchi del settore: tra modelli iconici e nuove tendenze, a farsi spazio sono soprattutto le collezioni di sneaker Puma, prevalentemente in bianco e oro e con l’innovativa suola chunky.

A questi si affiancano le scarpe da ginnastica di Skechers, coloratissime, divertenti e con sottopiede in memory foam, e le scarpe da running Asics e Adidas, le cui linee strizzano l’occhio alle scarpe da corsa degli anni duemila.

Naturalmente, tra sneaker e scarpe da ginnastica, le nuove tendenze permettono di sfoggiare un look sportivo e, allo stesso tempo ricercato e distintivo, frutto di quello stile fra il casual e il glamour che contraddistingue gli outfit più contemporanei.