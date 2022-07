Sicurezza dei Dati Personali sulle Piattaforme Online

Si tratta sicuramente di un’ottima notizia, perché compiere un gesto simile significa di fatto aiutare il prossimo e fare del bene, perché in sostanza scegliendo un regalo solidale si fa vera e propria beneficenza. Come funzionano però questi doni, sempre più in voga nell’ultimo periodo? Dove acquistarli e come sceglierli? Scopriamolo insieme.

Regali solidali: cosa sono e come funzionano

I regali solidali non sono doni materiali e tangibili, almeno non per i festeggiati che ricevono solamente una cartolina simbolica. Il loro valore tuttavia è altissimo, in quanto si tratta di regali che consentono di fornire un aiuto concreto a coloro che sono meno fortunati e che dunque fanno una grandissima differenza per alcune persone. Prendiamo ad esempio i regali solidali di Save the Children, storica organizzazione umanitaria impegnata ormai da oltre un secolo per garantire un futuro ai bambini meno fortunati in Italia e nel mondo. Scegliendo uno dei doni solidali di Save the Children è possibile sostenere concretamente i progetti dell’organizzazione, fornendo cure mediche, vaccini, cibo terapeutico, spesa alimentare e via dicendo a chi ne ha effettivamente bisogno. Inoltre questa scelta comunica al festeggiato un messaggio importante di solidarietà in favore delle persone meno fortunate, in primis i bambini.

Come scegliere i regali solidali

Come scegliere il regalo solidale perfetto? Semplice: la prima cosa da fare è chiedersi quale organizzazione si desidera sostenere e questo è un fattore molto soggettivo. Conviene però acquistare i regali solidali presso una associazione affidabile, che sia in grado di certificare l’effettivo impiego del denaro ricevuto. Purtroppo le truffe esistono ancora, anche in questo ambito, e conviene dunque prestare una certa attenzione.

Dove ordinare i regali solidali

Alcune organizzazioni non governative, come Save the Children ad esempio, offrono la possibilità di ordinare i regali solidali direttamente online. Si entra nel portale dedicato, si sfoglia il catalogo e si seleziona il dono che si preferisce in base all’aiuto che si intende dare ai bambini. Le alternative sono parecchie: cure mediche, vaccino, cibo terapeutico, spesa alimentare per una famiglia ma anche zainetti e materiale per la scuola e via dicendo. Una volta scelto il regalo solidale che si preferisce non rimane che procedere con l’ordine ed il pagamento direttamente online ed aspettare di ricevere la cartolina con l’attestato del gesto che si è compiuto.

Perchè scegliere un regalo solidale

Perché scegliere un regalo solidale anziché un oggetto concreto e tangibile? Semplice: perché spesso e volentieri non si ha la minima idea di quello che si potrebbe donare ad un amico piuttosto che ad un parente o ad una persona cara. Si finisce dunque per acquistare un oggetto inutile, alimentando lo spreco. Scegliendo un regalo solidale si compie un gesto davvero importante, trasmettendo nel contempo un messaggio profondo al festeggiato.