Dall’inizio del prossimo anno saranno pronti a circolare per le strade della città, 4 nuovi bus Amaco. I mezzi saranno dotati di nuove tecnologie, di maggiori comfort per gli utenti e sicurezza per i conducenti

COSENZA – In questa settimana nel deposito dell’Amaco spa sono arrivati i quattro nuovi bus di ultima generazione che, a breve, saranno di supporto per potenziare i servizi di trasporto pubblico nelle zone del centro. I nuovi mezzi saranno utilizzati nelle circolari ed in particolar modo nelle linee 51 e 53.

I mezzi sono tutti di ultima generazione, con una lunghezza pari a 11 metri, sono dotati a bordo di obliteratrici con display che consentiranno anche di poter acquistare il biglietto sul bus, ed avranno molti più posti a sedere. E anche i sedili saranno più. Naturalmente tutti i bus sono accessibili alle persone diversamente abili.

Maggiori dispositivi di sicurezza anche per i conducenti dei bus in quanto la cabina sarà chiusa. I mezzi avranno maggiore guidabilità nelle strade cittadine e verranno messi in circolazione il prossimo mese di gennaio 2020.