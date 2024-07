Statali, previsto aumento fino a 190 euro al mese in contratto: a chi spetta

Entra nel vivo sul tavolo delle trattative il rinnovo del contratto delle Funzioni centrali (ministeri, agenzie fiscali, enti pubblici non economici). Il 23 luglio si è tenuta una riunione con i sindacati, in cui l’Aran (l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) ha confermato la proposta di incrementi della retribuzione media complessiva a regime di 160 euro, pari al 5,74%.

L’Aran in una nota ha chiarito che gli aumenti “assorbono gli acconti erogati dallo Stato nel dicembre 2023 per tutto il 2024, consolidandoli nel contratto collettivo”. Il contratto riguarda il periodo 2022-2024. Gli incrementi – evidenzia il presidente, Antonio Naddeo – “sono unici per tutto il comparto: ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici, e permettono di avere risorse residue dall’ammontare complessivo . Tuttavia – precisa – poiché ogni settore ha una retribuzione media diversa, residuano circa 30 euro medi mensili per tutto il comparto. Il sindacato ci ha chiesto di esplicitare ogni singolo settore: per i ministeri residuano 19 euro, per le agenzie fiscali 45 euro e per gli enti pubblici non economici 58 euro. Occorre decidere se fare confluire questi residui in parte sugli incrementi tabellari o solo nella contrattazione decentrata”

Alcune organizzazioni come Cgil, Uil e Usb, sottolinea Naddeo, “hanno dichiarato l’insufficienza delle risorse per il rinnovo del contratto, ma hanno comunque lanciato delle proposte di miglioramento del testo. Ora ci fermiamo per la pausa estiva e riprenderemo a settembre. Vedremo se sarà possibile migliorare ulteriormente il testo, sia per il lavoro agile, sia riguardo alle relazioni sindacali, e come ripartire le risorse residue”. Dunque si vedrà dopo l’estate se i discorsi avviati porteranno alla firma dell’intesa o se si dovrà aspettare il 2025

Le cifre e chi è interessato

L’aumento medio mensile si aggira sui 160 euro lordi e può salire a 190 euro in alcuni rami della Pubblica amministrazione centrale. Il contratto comprende circa 122mila ministeriali (con retribuzioni medie più contenute), quasi 38mila dipendenti delle agenzie fiscali e 37mila che lavorano negli enti pubblici non economici come Inps e Inail, in cui gli stipendi sono in media più alti. L’Aran indica un incremento da 110,4 euro per gli “operatori”. Per gli “assistenti” l’aumento è di 116,1 euro mentre sale a 141 euro per i “funzionari”. Si arriva a 194 euro per le “elevate professionalità”, nuova area creata con l’ultimo rinnovo contrattuale per inglobare quadri tecnici della Pubblica amministrazione