Scuola: «presto 300 euro al mese in più di aumento per i docenti». Parola del ministro Valditara

ROMA – «Ci saranno presto quasi 300 euro al mese di aumento per i docenti». Parole nette quelle del ministro per l’Istruzione, Giuseppe Valditara durante il Question Time alla Camera. Il titolare del dicastero di Viale Trastevere interviene riguardo l’interrogazione parlamentare presentata da Alleanza Verdi Sinistra riguardo il rinnovo del contratto. Il Ministro ha i evidenziato lo stanziamento di 3 miliardi per il prossimo contratto 2022-2024, un fatto inedito a chiusura di un triennio, che si tradurrà in 160 euro al mese in più per i docenti, circa 300 contando gli aumenti precedenti.

«Premetto si deve a questo governo il merito di aver sbloccato dopo un grave ritardo maturato dai governi precedenti il contratto collettivo 2019-2021, grazie al quale – ha affermato Valditara – abbiamo raggiunto importanti risultati in relazione agli incrementi delle retribuzioni del personale scolastico. Ricordo infatti che il contratto si è potuto concludere grazie all’accordo da me raggiunto con le organizzazioni sindacali, che ha reso disponibili per la retribuzione del personale 300 milioni di euro stanziati dalla legge di bilancio per l’anno 2022″.