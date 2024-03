Scomparsa anziana originaria di Castrovillari, avviate le ricerche

ORISTANO – Sono scattate ieri mattina le ricerche di Concetta Reale, di 83 anni, originaria di Castrovillari in provincia di Cosenza ma residente in Sardegna, a Zerfaliu, in via Giuseppe Mazzini. Dell’anziana non si hanno più notizie da diverse ore ed il prefetto di Oristano, Salvatore Angieri, ha attivato il Piano per la ricerca delle persone scomparse e affidato il coordinamento delle operazioni di ricerca ai carabinieri. Le ricerche al momento non hanno portato ad alcun esito ma proseguiranno anche oggi.

- Pubblicità sky-