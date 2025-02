Sanremo 2025: tra Corsi e Olly solo lo 0,4% dei voti. Brunori terzo con il 20.3%

- Advertisement -

SANREMO – Giochi chiusi per il 75° Festival della Canzone italiana e quel podio è stato raggiunto per una manciata di voti. “Balorda Nostalgia” del giovane Olly ha ottenuto il 23.8% di preferenze totali (Televoto, Sala Stampa e Giuria delle Radio), ma il cantautore menestrello Lucio Corsi e il suo brano “Volevo essere un duro” ha ottenuto il 23.4%. Un testa a testa dunque. Terzo posto per Brunori Sas e il suo “Albero delle noci” con il 20.3%. Fuori dal podio “Battito” di Fedez al 4° posto con il 17.7% mentre “Quando sarai piccola” di Simone Cristicchi chiude con il 14.8%.

“È una di quelle cose che sembra non sia vero quando capita: sono molto contento, grandi! Grazie al maestro Pallotti alla direzione, all’orchestra, a voi”. Sono le prime parole di Olly. Il giovane cantante genovese, 23 anni vincitore di Sanremo 2025, si rivolge anche Lucio Corsi: “Grande Lucio, sei un cantautore potentissimo. “Ciao ma’, ciao pa’, è assurdo ma è successo”.