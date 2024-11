Palermo, nuova maxi vincita al Gratta e Vinci grazie al “Miliardario”: vinti 2 milioni di euro

- Advertisement -

ABANO TERME (PD) – Gratta e Vinci: una nuova maxi vincita da 2 milioni di euro premia nuovamente la città di Palermo. Dopo i due milioni vinti nella tabaccheria Chiaramonte di via Perpignano 79 con un tagliando della serie «Mega Miliardario», un nuovo fortunato giocatore si è portato a casa altri 2 milioni di euro grazie al tagliando «Il Miliardario Maxi» acquistato nella tabaccheria di via Terrasanta n^ 11. Il fortunato giocatore ha vinto il secondo premio in palio messo a disposizione a questo tipo di tagliando dal costo di 20 euro.

Come si gioca al Miliardario Maxi

Si devono scoprire i “Numeri vincenti” ed “I tuoi numeri” celati dai 20 blocchetti di banconote. Se ne “I tuoi numeri” si trovano una o più volte uno o più “Numeri vincenti” si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti. Se ne “I tuoi numeri” si trova il simbolo “€” si vincono 500 euro. Si devono poi grattare le tre pile di monete del “Maxi bonus”. Se uno dei numeri del “Maxi bonus” è presente ne “I tuoi numeri” si vince 2 o 5 o 10 volte il premio corrispondente a seconda che il numero del “Maxi bonus” sia rinvenuto sotto la pila di monete riportante l’indicazione X2, X5 o X10.

Costo del biglietto: 20 €

Vincita massima: 5.000.000 Euro

Percentuale di vincita: Il 36,87 % dei biglietti è vincente

Gratta e Vinci da 2 milioni di euro anche in Veneto

Un tagliando da due milioni di euro, della Serie il Miliardario, ha premiato anche il Veneto. È accaduto ad Abano Terme, in provincia di Padova. La vincita è stata realizzata nella tabaccheria all’interno del Centro Commerciale di Abano in via A. Previtali 30. Il fortunato giocatore ha vinto il premio massimo messo in palio con il biglietto della serie il “Miliardario Mega” dal costo di 10 euro.