Moto – Trofeo del Mediterraneo 2024, il talento cosentino D’Andrea ritorna in pista

COSENZA – Dopo diversi anni di assenza dalle piste torna a gareggiare Fabio D’andrea, talento cosentino vincitore di vari circuiti italiani tra i più blasonati come il circuito di Vallelunga Misano Mugello e altri dove ha eseguito ottimi piazzamenti ed è salito spesso sul podio. “La voglia di ritornare in pista è tanta ma comunque vada sarà bellissimo mettere nuovamente la tuta e assaporare l’adrenalina delle competizioni”, ha dichiarato alla nostra redazione il motoclistica D’Andrea.

Il centauro gareggierà per il Trofeo Mediterraneo 2024 a Binetto (1-3 novembre), comune pugliese in provincia di Bari, rimettendosi nuovamente in gioco per conquistare il miglior tempo sul giro a bordo della sua Aprilia 125 preparata da Gennaro Citarella di Benevento.

Trofeo del Mediterraneo

Il Trofeo del Mediterraneo, ex Trofeo Inverno, è una manifestazione organizzata presso l’Autodromo del Levante di Binetto da EMG Eventi in collaborazione con SafeEmotion, MotoXRacing e FMI col supporto del Comitato Regionale Puglia. Un evento che richiama vecchie glorie per un confronto generazionale in pista tra volti noti del CIV e tanti altri piloti del panorama italiano: l’anno scorso tra i nomi in evidenza Beretta, Lagonigro, Ciacci, Tragni e Martella.