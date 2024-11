Manovra 2025, confermati i bonus per le assunzioni: ecco cosa sapere

Sono previsti, poi, premi e fringe benefit per chi si sposta. Nella Manovra, per tre anni, è anche prorogata la tassazione agevolata per i redditi fino a 80mila euro dei premi di produttività fino a 3mila euro, al 5% anziché al 10%, e per il welfare aziendale, con il tetto di esenzione fiscale dei fringe benefit che sale da 258 euro a mille per tutti e a 2 mila per chi ha figli. Sui fringe benefit si interviene anche per un primo assaggio del piano casa richiesto da Confindustria: gli importi, infatti, saranno maggiorati per i nuovi assunti che accettano di trasferirsi a oltre 100 chilometri da casa

Il taglio del cuneo fiscale