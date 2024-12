Intesa Sanpaolo va down: conto inaccessibile, stipendi e pensioni bloccati – Che succede

- Advertisement -

COSENZA – Da questa mattina si registrano grossi disservizi sui circuiti bancari collegati a Intesa Sanpaolo. Problemi tecnici hanno bloccato l’app e i servizi di home banking impedendo gli accrediti di stipendi e pensioni di migliaia di clienti. I problemi riguardano, in particolare l’accesso all’applicazione per smartphone e la possibilità di usufruire dei servizi forniti, compreso il saldo del proprio conto con accredito stipendio e pensione.

Intesa Sanpaolo: problemi da questa mattina

«Gentile cliente, ti informiamo che, a causa di un rallentamento momentaneo, la visibilità di alcuni movimenti (ad esempio mutui e accredito pensioni) potrebbe non essere disponibile». Questo il messaggio che si è trovato di fronte chi è riuscito ad accedere all’App, mentre a chi resta fuori viene comunicato che «per un problema tecnico non si può proseguire». Negli ultimi mesi il sistema digitale dell’istituto bancario aveva già subito altri “down” e i tecnici al momento stanno lavorando per far tornare tutto alla normalità. «Il problema è stato individuato fin dalle prime ore del mattino e Intesa si è subito adoperata per risolvere il blocco della app, che è dovuto all’intenso traffico fin dalle prime ore del mattino» ha fatto sapere l’istituto che evidenzia come «il sistema è presidiato 24 ore al giorno, tutti i giorni dell’anno. Ci possono essere dei problemi periodici, che non dovrebbero accadere, ma in questo caso è stato individuato ed è in fase di risoluzione».

Intesa Sanpaolo Mobile e la sua App, all’inizio di quest’anno risultava essere un punto di riferimento per oltre 12 milioni di clienti multicanale, con quasi due miliardi di login all’anno.