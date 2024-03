PADOVA – Compra un un Gratta e Vinci da 20 euro, acquistato in un bar che si trova lungo la tangenziale est di Pavia e si porta a casa un premio da ben 2 milioni di euro. Come scrive l’ansa l’identità del fortuna vincitore resta sconosciuta. Il biglietto è stato venduto sabato scorso, mentre della vincita si è saputo oggi. Le poche informazioni raccolte dicono che i due milioni sono finiti nelle tasche di un uomo, un lavoratore di mezza età residente in provincia di Pavia.

Gratta e vinci da 2 milioni: bar frequentato da tante persone

Alla titolare del bar il fortunato ha detto solo che nei prossimi giorni contatterà la propria banca per attivare le procedure per l’incasso. Il bar dove è stato venduto il tagliando ogni giorno è frequentato da automobilisti e camionisti di passaggio.

I premi dell’ultima settimana: 4 vincite da 500mila euro

Nell‘ultima settimana non c’erano stati premi milionari, ma ben 5 vincite da 500mila euro, tre delle quali centrate grazie al tagliando della serie “Miliardario“ (in tutte le sue tre versioni) uno dei più apprezzati e acquistati dagli italiani nell’ultima settimana. Miliardario che ha premiato anche un fortunato giocatore con 300mila euro. Sono queste le top vincite registrate dall’11 al 17 marzo 2024, dove si registra anche un tagliando vincente da 200mila euro e tre da 100mila euro. Diversi anche i premi minori per decine di migliaia di euro che hanno fatto comunque felici diversi giocatori in tutta Italia.