ROMA – Rispetto ai 9 milioni della scorsa settimana, nessuna maxi vincita milionaria al Gratta e Vinci, ma ben 4 premi da 500mila euro, tre dei quali centrati grazie al tagliando della serie “Miliardario“ (in tutte le sue tre versioni) uno dei più apprezzati e acquistati dagli italiani nell’ultima settimana. Miliardario che ha premiato anche un fortunato giocatore con 300mila euro. Sono queste le top vincite registrate dall’11 al 17 marzo 2024, dove si registra anche un tagliando vincente da 200mila euro e tre da 100mila euro. Diversi anche i premi minori per decine di migliaia di euro che hanno fatto comunque felici diversi giocatori in tutta Italia.

Gratta e Vinci, le 4 maxi vincite da mezzo milione

Partiamo con le 4 maxi vincite da mezzo milione di euro. Come dette due sono state realizzate con il tagliando della serie “Il miliardario”: a Milano in Lombardia e a Roma nel Lazio, mentre a Cogne, in provincia di Aosta, vincita da mezzo milione con il tagliando “Miliardario Mega”. La quarta vincita da 500mila euro si è registrata a Napoli in Campania con un tagliando della serie “Nuovo Tutto per tutto”.

Il Miliardario premia con 300mila euro anche Bologna

Il tagliando “Miliardario” quest’ultima settimana ha baciato un fortunato giocatore di Bologna, che ha vinto 300mila euro. In provincia di Firenze, a Campi Bisenzio, vinti 200mila euro con un Gratta e Vinci della serie “Numeri Fortunati”. I tre premi da 100mila euro sono stati vinti a Edolo in provincia di Brescia, con un tagliando della Serie “Sfinge d’Oro”, a Jesolo nel veneziano con un biglietto “Super Numerissimi” e nella città di Parma con un tagliando “Nuovo 50X”.

Il tagliando della Serie “Nuovo Tutto per Tutto” ha premiato due giocatori con 50mila euro a Barbenrino Tavarnelle in provincia di Firenze e a Foligno in provincia di Perugia. Altri due premi da 50mila euro sono stati vinti a Roma (tagliando Miliardario Maxi) e Terni in Umbria con un biglietto della serie Nuovo 100X.

I tagliandi “Super Numerissimi” hanno premiato con 30mila euro giocatori a Vetralla in provincia di Viterbo, Pregnana Milanese e Abbiate Grasso nel milanese mentre ancora a Terni sono stati vinti altri 30mila euro con un biglietto della Serie “Ultra Numerissimi”. Infine 20mila euro vinti a Bari con un biglietto della Serie “Miliardario Mega”