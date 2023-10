Ecosistema Urbano 2023, Cosenza al 7° posto tra le città Green e la prima del Sud

ROMA – E’ la città di Trento guida la graduatoria dei Comuni italiani per performance ambientali, seguita da Mantova e Pordenone. Cosenza, si piazza al settimo posto Cosenza ed è la prima città del Sud, alle sue spalle Cagliari (16) e Oristano (22). Roma è solo 89esima, fanalino di coda per Caltanissetta (103), Catania e Palermo (entrambe 105).

Oscillazione in negativo per Milano al 42esimo posto (la scorsa edizione era scesa al 38esimo posto), per Firenze, che slitta al 53esimo posto, e Genova, al 58esimo posto. È quanto emerge da Ecosistema Urbano 2023, il report di Legambiente realizzato in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore, sulle performance a1mbientali di 105 Comuni capoluogo.

La Calabria

Se, come detto, Cosenza si piazza al settimo posto, per trovare la città di Catanzaro, capoluogo di regione, si arriva al 66° su 105 posizioni. Crotone è in fondo alla classifica alla posizione numero 100 mentre al 99° posto c’è la Città di Reggio Calabria. Vibo Valentia si piazza invece al 95°.

“Restano le croniche emergenze”

Le città italiane sono state segnate negli ultimi 30 anni da una crescita lenta e altalenante e dove le emergenze urbane, nonostante lievi miglioramenti, restano più o meno le stesse: smog, trasporti, spreco idrico, auto circolanti restano, infatti, le questioni più critiche da affrontare. Ecosistema Urbano fa il punto su questi anni di studi e monitoraggi sulle città, iniziati nel 1994. Per Legambiente in questi 30 anni a rallentare la crescita sostenibile delle città sono stati interventi troppo a comportamenti stagni che non hanno permesso quella accelerata che serviva alle aree urbane, in cui oggi si concentra una sfida cruciale.

E così accanto ai lenti e progressivi miglioramenti come l’aumento della percentuale di raccolta differenziata (dal 4,4% in media del ’94 al 62,7% nel 2022 ma solo in alcuni capoluoghi) e delle piste ciclabili (passate da una media di 0,16m equivalenti/100 abitanti nel ’98 a una media di 10,59m equivalenti/100 abitanti nel 2022). In questi 30 anni non sono mancati stalli e ritardi. Nessun miglioramento, ad esempio, per il tasso medio di motorizzazione dei comuni capoluogo italiani che si conferma, come trent’anni fa, a livelli tra i più alti d’Europa: 66,6 auto ogni 100 abitanti. È cresciuta la produzione complessiva di rifiuti (passando da una media pro capite di 455 kg/anno del ’94 a 516 kg/anno nel 2022), e il trasporto pubblico è ancora lontano dalle medie europee ed è passato da 97 viaggi pro capire all’anno nel ’95 ai 65 viaggi pro capire all’anno nel 2022)’.

Numeri sempre elevati delle concentrazioni di biossido di azoto di Milano, Torino o Palermo o dei giorni di superamento dei limiti dell’ozono a Torino, ancora troppe le auto circolanti e gli oltre otto morti e feriti ogni mille abitanti per incidenti stradali registrati a Firenze o Genova.