Davide Ferrerio in coma dopo un pestaggio in Calabria, a febbraio l’appello per la presunta istigatrice

BOLOGNA – È stato fissato al 18 febbraio 2025 il processo d’appello nei confronti di Anna Perugino, la donna ritenuta l’istigatrice dell’aggressione di Davide Ferrerio, il giovane di 22 anni, di Bologna, ridotto in fin di vita l’11 agosto del 2022 nel centro di Crotone dove era in vacanza, da Nicolò Passalacqua, condannato in abbreviato a 20 anni di carcere. Con lei, davanti alla Corte d’Appello di Catanzaro, comparirà anche il compagno, Andrei Gaiu.

In primo grado Anna Perugino è stata condannata a 8 anni dal Tribunale di Crotone, che riqualificò il reato da concorso anomalo in tentato omicidio a concorso anomalo in lesioni gravissime. Il Tribunale assolse invece Andrei Gaiu, per non aver commesso il fatto. I familiari di Ferrerio sono assistiti dagli avvocati Gabriele Bordoni e Fabrizio Gallo.