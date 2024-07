Dal tilt informatico che blocca gli aerei, al guasto alla linea AV dei treni: il venerdì nero dei trasporti

ROMA – Venerdì nero per i trasporti anche in Italia, con migliaia di passeggeri bloccati. Questa volta nessuno sciopero dei trasporti, ma una concomitanza di eventi che stanno bloccando aerei e treni.

Il Crash informatico: A fiumicino voli in ritardo

Nel primo pomeriggio dovrebbe riunirsi il Nucleo per la cybersicurezza dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, allo scopo di valutare gli effetti causati dal disservizio informatico del software Crowdstrike che sta creando problemi e guasti a livello. mondiale. Anche in Italia si stanno avvertendo criticità e l’Agenzia continua a fornire il suo supporto agli operatori coinvolti. Il Nucleo è un organismo presieduto dal direttore generale dell’Acn, Bruni Frattasi, ed è composto dal consigliere militare del premier, da un rappresentante rispettivamente di Dis, Aise ed Aisi e di ciascuno dei ministeri rappresentati nel Comitato interministeriale per la cybersicurezza e del Dipartimento della Protezione civile.

Non ci sono conseguenze sui sistemi operativi all’aeroporto di Fiumicino legati al disservizio dei sistemi digitali mondiali. Ma si registrano ritardi per gli inevitabili riflessi, su voli per gli Usa e per l’Europa, con ritardi. Aeroporti di Roma segnala che, “nonostante i propri sistemi non siano stati impattati, si stanno verificando ritardi e/o cancellazioni sui voli in partenza e in arrivo a causa di un problema generalizzato a livello mondiale sui sistemi informatici. Si consiglia di verificare lo stato del proprio volo con la compagnia di riferimento o su www.adr.it” . Al momento risultano ritardi, in media tra i 60 ed i 90 minuti, voli diretti a New York (3 collegamenti), Chicago, Detroit, Atlanta, Boston, Filadelfia, Alicante, Barcellona, Londra, Manchester, Edimburgo. Enav, a seguito del malfunzionamento di alcuni servizi informatici a livello globale che stanno provocando disagi anche sul trasporto aereo, informa che tutti i sistemi di sorveglianza, controllo e gestione del traffico aereo non hanno subito alcun impatto e sono pienamente operativi

Ita Airways “al lavoro per limitare i disagi’

“Ita Airways comunica che è in corso un problema generalizzato a livello mondiale sui sistemi informatici che sta causando importanti disservizi al trasporto aereo con conseguenti ritardi e cancellazioni“. Lo scrive la compagnia precisando che sta “lavorando per limitare al massimo i disagi dei passeggeri. Per qualsiasi aggiornamento sui voli si prega di consultare l’app e il sito ufficiale della Compagnia”.

Crash informatico, Codici: i passeggeri hanno diritto a rimborso o riprotezione del volo

L’associazione Codici fornisce alcune indicazioni sulle azioni che i viaggiatori possono intraprendere alla luce del caos nel trasporto aereo scatenato dal guasto informatico che sta interessando tutto il mondo. “La situazione è in continua evoluzione – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – e la confusione è tanta. Il guasto informatico ha una portata non indifferente, ma questo non deve essere un alibi per scaricare i disagi sui passeggeri. Prima di tutto le compagnie devono garantire un’informazione corretta e tempestiva – afferma Stefano Gallotta, avvocato di Codici esperto nel settore viaggi e turismo – e questo non starebbe avvenendo, stando a quanto riportato dagli organi di informazione e dal racconto anche di alcuni viaggiatori. I diritti devono essere rispettati anche in situazioni simili. Il passeggero può chiedere il rimborso del biglietto o la riprotezione sul primo volo utile, in quest’ultimo caso con l’assistenza e, ove necessario, il pernottamento gratuito”. I passeggeri in difficoltà con il volo possono richiedere l’assistenza dell’associazione Codici al numero 065571996 o all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.

Circolazione ferroviaria in ripresa su Av, ma ancora ritardi

Dagli aerei ai treni. Da questa mattina ritardi su tutta la Linea AV nel nodo di Firenze a causa di un guasto alla linea che ha portato ad avere anche ritardi di 4 ore. Dalle 14 la circolazione ferroviaria è in graduale ripresa in prossimità di Rovezzano dopo l’intervento dei tecnici di Rfi che hanno ripristinato la piena funzionalità della linea dopo inconveniente tecnico. Gli effetti sulla mobilità ferroviaria: i treni potranno subire rallentamenti fino a 90 minuti, limitazioni e cancellazioni, come si evince dal sito infomobilità di Rfi. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali precedentemente coinvolti nel rallentamento della circolazione sono stati instradati sulla linea convenzionale Firenze – Roma e hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 200 minuti.

I treni Regionali hanno subito limitazioni di percorso o cancellazioni.

Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

