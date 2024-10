Compie 25 anni l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, al via gli eventi

ROMA – L’Italia, Paese geologicamente giovane, è un laboratorio naturale per lo studio di terremoti, vulcani e numerosi fenomeni ambientali. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), istituito il 29 settembre 1999 con il Decreto Legislativo n. 381, è una delle voci più autorevoli nell’ambito delle geoscienze, attraverso la ricerca, il monitoraggio e la sorveglianza condotti negli ultimi 25 anni sull’intero territorio nazionale. Nel 1999 l’INGV ha riunito in un unico grande ente di ricerca l’Istituto Nazionale di Geofisica (ING), l’Osservatorio Vesuviano (OV) e tre Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR): l‘Istituto Internazionale di Vulcanologia di Catania, l’Istituto di Geochimica dei Fluidi di Palermo e l’Istituto di Ricerca sul Rischio Sismico di Milano. L’INGV ha ereditato anche le strutture e le linee di ricerca del Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti (GNDT) e del Gruppo Nazionale per la Vulcanologia (GNV), nati dal Progetto Finalizzato Geodinamica. Ma la storia dell’INGV affonda le sue radici nel XIX secolo con figure come Macedonio Melloni e Giuseppe Mercalli, direttori dell’Osservatorio Vesuviano, il più antico al mondo fondato nel 1841, e il primo nucleo dell’Osservatorio Etneo, del professore Orazio Silvestri.

Al nastro di partenza dunque, le celebrazioni di un quarto di secolo della ricerca geologica e geofisica condotta in Italia presso l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, punto di riferimento delle conoscenze relative alla struttura del pianeta, ai terremoti e ai vulcani. A partire dal prossimo 7 ottobre prendono il via eventi programmati in tutta Italia per celebrare i 25 anni dall’istituzione dell’Ingv.

A inaugurare le celebrazioni è l’evento in programma domani, 7 ottobre presso il Senato che “vuole rappresentare il focus principale di un percorso che, in questo primo quarto di secolo, ha visto l’Ingv diventare un punto di riferimento mondiale nella ricerca scientifica sullo studio del pianeta Terra”.

Previsti gli interventi del presidente dell’Ingv Carlo Doglioni, del ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare Nello Musumeci e dei protagonisti dei 25 anni di storia dell’ente. “L’evento – rileva l’Ingv – sarà l’occasione per riflettere sui progressi compiuti dall’Istituto in materia di ricerca e monitoraggio sismico e vulcanico, di previsione e prevenzione dei rischi naturali, di studi nel settore ambientale e di divulgazione scientifica”. In programma anche la presentazione del progetto Earth Telescope, teso a studiare il cuore della Terra.

Le celebrazioni proseguiranno a Catania l’ 8 ottobre, presso l’Osservatorio Etneo dell’Ingv, con l’evento ’25 anni di Geoscienze per la Società’, durante il quale la sede dell’osservatorio sarà dedicata ad Alfred Rittmann (1893-1980), fondatore della vulcanologia moderna in Europa e che a Catania aveva diretto l’istituo di Vulcanologia dell’università.

In programma anche la mostra fotografica “La terra dei poveri cristi. Il terremoto del 1968 nel Belice”. Numerosi eventi sono previsti fino a giugno 2025 in tutte le sedi italiane dell’Ingv, con incontri e seminari scientifici, pubblicazioni e attività divulgative.

A Crotone 11 e 12 ottobre

Nell’ambito della manifestazione “L’In-canto di Gea” che si terrà l’11 e 12 Ottobre a Crotone durante la XII° Settimana del Pianeta Terra, il Parco Archeologico Nazionale di Capo Colonna ospiterà l’evento “l’INGV si racconta”. Il personale della sede calabrese di Rende presenterà le attività in corso e quelle che lo vedranno coinvolto nel prossimo futuro. Si tratterà con particolare attenzione il territorio della regione Calabria. L’incontro è aperto alla società civile ed alla cittadinanza, e parteciperanno anche gli ordini professionali. Verranno illustrate le attività condotte per fini di ricerca e di monitoraggio con

strumentazione geofisica e metodi di telerilevamento. La manifestazione sarà anche arricchita da una mostra fotografica che documenterà le attività di ricerca dell’INGV nel campo della salvaguardia dei BB.CC. dai rischi naturali e antropici.