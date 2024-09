Addio a Luca Giurato. Morto a 84 il giornalista e storico conduttore TV di Uno Mattina

ROMA – Scompare ad 84 anni Luca Giurato morto all’improvviso, colpito da un infarto fulminante. «Eravamo a Santa Marinella, per goderci l’ultimo scorcio di estate…», conferma in lacrime all’Adnkronos la moglie Daniela Vergara. Nato il 23 dicembre 1939 a Roma, lo storico giornalista e conduttore TV ha lavorato per diverse emittenti e programmi, acquisendo una notevole notorietà nel corso degli anni prima del successo con la RAI in programmi di approfondimento, verità e notizie. Su tutti Uno Mattina ma anche ‘Domenica In’, ‘La vita in diretta’, ‘Quelli che il calcio’ e tanti altri. Giurato è stato anche opinionista in reality come ‘L’isola dei famosi’ e ‘I raccomandati’.

Un aspetto distintivo di Luca Giurato è sempre stato il suo stile eccentrico e il suo carattere vivace e allegro, che lo hanno reso una figura memorabile nel panorama televisivo italiano. La sua capacità di mescolare informazione e intrattenimento gli ha permesso di conquistare un vasto pubblico. E poi l’ironia e la leggerezza, la spontaneità e le gaffe che gli avevano fatto guadagnare anche una rubrica satirica in suo nome della Gialappa’s.