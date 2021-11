Qualità della vita: Cosenza 93esima, ultima Crotone. Male tutto il Sud

COSENZA – Come ogni anno, oggi ricorre la Giornata Mondiale del Diabete la principale campagna di sensibilizzazione mondiale della comunità. Il 14 novembre è la data che celebra l’anniversario della nascita di Frederick Banting al quale viene attribuita la scoperta dell’insulina con l’aiuto di Charles Best.

Che il diabete costituisca un’emergenza sanitaria globale non è una novità. La malattia colpisce nel mondo oltre 415 milioni di persone, una cifra destinata a raggiungere i 642 milioni entro il 2040. Secondo le proiezioni dell’OMS, il diabete diventerà la settima causa di morte a livello globale nel giro di appena un decennio.

Secondo alcuni dati in Italia, circa il 3% delle persone tra i 35 ed i 69 anni ha il diabete ma non lo sa. La diagnosi precoce e l’adesione alle terapie sono fondamentali per prevenire o ritardare il vero problema del diabete, cioè le possibili complicanze croniche, che hanno un impatto socio-sanitario per il malato e la sua famiglia. La famiglia rappresenta il primo e più importante fulcro per imparare e mantenere un corretto stile di vita, per migliorare la gestione del diabete tipo 1 ed evitare le sue complicanze e al tempo stesso prevenire sovrappeso e obesità, importanti fattori di rischio del diabete tipo 2 anche in età pediatrica, non solo nell’adulto e nell’anziano.

Sono diversi i comuni calabresi che hanno previsto eventi. Anche il comune di Crotone, ha aderito all’invito dell’associazione A.G.D. – Areteo (Associazione per l’aiuto ai giovani diabetici) che in occasione della giornata mondiale del diabete illuminerà di blu, il colore scelto per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’argomento, il palazzo di Città. Lo comunica l’assessore alla Tutela della Salute Carla Cortese. “Il colore scelto, il blu, ricorda il cielo che unisce tutte le nazioni”.