Violento scontro sulla statale 106 a Corigliano Rossano: sei feriti, tra cui due bambini

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Un grave incidente stradale – l’ennesimo sullo stesso tratto – si è verificato questa mattina lungo la Strada Statale 106, all’altezza di contrada Torricella, nel territorio comunale di Corigliano Rossano. Nel violento impatto sono rimasti coinvolti tre mezzi: un tir e due autovetture, una delle quali si è ribaltata in seguito alla collisione.

Secondo una prima ricostruzione, sarebbero sei le persone ferite, tra cui due bambini. Fortunatamente, nessuno dei coinvolti verserebbe in condizioni gravi o in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso sanitario e i Carabinieri, impegnati ora nei rilievi per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto. Si segnalano code e rallentamenti.