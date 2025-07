Vino, gusto e brindisi sotto le stelle. Seconda giornata da tutto esaurito per il “Vinitaly and the City” – FOTO

- Advertisement -

SIBARI – Che successo per il “Vinitaly and the City” che ieri, nella sua seconda giornata, ha visto la presenza record di decine di migliaia di persone. Erano almeno in 20mila (se non di più), anche da fuori regione, i visitatori che fino a tarda notte hanno partecipato all’edizione calabrese del “fuori-fiera” del Salone internazionale del vino di Verona. Un fiume di persone, calici alzati al cielo e sorrisi, hanno trasformato un luogo suggestivo, come il Parco Archeologico di Sibari, in palcoscenico di emozioni, gusto e musica. Bianchi, rosati o rossi: vino protagonista indiscusso della manifestazione, grazie alla presenza di ben 80 cantine calabresi e 20 nazionali.

Ogni calice raccontava una storia, ogni sorso evocava un paesaggio, una tradizione, una mano che lavorava al suo vitigno, grazie alla passione di tantissimi giovani. Accanto al vino, non poteva mancare il cibo. Dai piatti della tradizione alle rivisitazioni gourmet, l’offerta gastronomica ha saputo soddisfare ogni palato. Stand colorati, profumi invitanti e la possibilità di assaggiare specialità locali hanno reso l’esperienza ancora più completa, coinvolgente e autentica grazie anche ad un luogo unico come il Parco Archeologico di Sibari, uno dei siti archeologici più importanti del Sud Italia, con i resti dell’antica Sybaris, una delle più ricche e potenti colonie della Magna Grecia (per l’occasione accesso gratuito al Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide).

Sono stati 40 i bus che hanno trasportato i visitatori, facendo avanti e indietro per tutta la notte con le migliaia di persone che non hanno voluto mancare ad un appuntamento che è entrato di diritto tra le manifestazioni nazionali di riferimento. L’evento, nato dalla sinergia tra Veronafiere Spa e la Regione Calabria, ha infatti avuto anche il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, l’organizzazione da parte di Arsac e il contributo dei Parchi archeologici di Crotone e Sibari.

Durante le degustazioni tanta musica con la Diretta Club Tropicana su Radio 2 con Giorgio Verdelli e Gianfranco Valenti e dalle 23:30 l’atteso DJ SET con Ema Stokholma che ha accompagnato il pubblico fino a tarda ora, regalando momenti di pura energia. Non sono mancati ovviamente anche i dibattiti, i talk e le masterclass. Vinitaly and the City si concluderà stasera, domenica 20 luglio, con la terza e ultima giornata. Poi, appuntamento al prossimo anno!

Fotogallery a cura di Marco Belmonte