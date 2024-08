Una ‘Catena Umana di Solidarietà’: in spiaggia a Schiavonea contro discriminazioni e abusi

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Prima edizione della “Catena Umana di Solidarietà”, iniziativa che mira a rinsaldare i valori della coesione sociale e della cittadinanza attiva. Si tratta di una vera e propria catena umana con la quale donne e uomini della comunità di Corigliano Rossano si daranno appuntamento e, tenendosi per mano, andranno ad affermare e promuovere il contrasto ad ogni forma di discriminazione, barriere architettoniche, violenze fisiche e verbali.



L'iniziativa è in programma per domenica 11 agosto, dalle ore 9 alle ore 12, sulla spiaggia di Corigliano-Rossano, grazie anche alla collaborazione dei titolari di diversi stabilimenti balneari. Ad organizzare il tutto è l'Associazione di Promozione Sociale "Unione è Forza", la seguitissima pagina Facebook Schiavonea Beach, la Pro Loco di Corigliano, la Pro Loco di Rossano, l'Associazione Culturale "Il Tremaglio", con il sostegno del team Re/Max.

All’appuntamento di domenica sono invitati a partecipare tutti i cittadini per condividere insieme un momento di fratellanza e generosità, quantomai attuale in un periodo caratterizzato da guerre e ingiustizie. Per essere aggiornati su tempi e modalità dell’iniziativa si può continuare a seguire la pagina Facebook Schiavonea Beach.