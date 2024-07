Tromba d’aria nel Cosentino, albero si schianta su auto: disagi sulla 106

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Violentissima tromba d’aria stamani sull’intero territorio della Sibaritide con raffiche di vento, registrate dalle stazioni di monitoraggio, che hanno superato i 70km/h.

Questa mattina la tromba d’aria ha investito Corigliano Rossano con un albero di ulivo che si è schiantato su un’auto in sosta danneggiandone il parabrezza. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza i luoghi. Altri rilievi da parte della Protezione Civile, sono in corso su tutto il territorio comunale per verificare eventuali danni provocati dal forte vento. Disagi anche sulla statale 106 per lo spostamento dei divisori del traffico. L’Organizzazione di Volontariato Basta Vittime Sulla Strada Statale 106 segnala poi una situazione di grave pericolo tra le rotatorie di Seggio e Oliveto Longo a Corigliano-Rossano per lo spostamento dei divisori del traffico: “massima attenzione”.