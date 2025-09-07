Tragico incidente nella notte sulla Statale 106 tra Mirto e Rossano: morto un ventunenne

- Advertisement -

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 2:00 di questa notte lungo la Strada Statale 106 “Jonica”, nel tratto compreso tra gli svincoli di Mirto Crosia e Rossano, in località Foresta. Lo schianto ha coinvolto due autovetture: una Mercedes e una Ford Fiesta. Il bilancio è di un giovane di 21 anni, Giovanni Iacoi, di Mirto Crosia, deceduto sul colpo, mentre un’altra persona, un cittadino di nazionalità straniera è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale più vicino dal personale del 118.

A causa dell’incidente, il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni, con deviazioni attivate sul posto consentire i rilievi e la messa in sicurezza dell’area. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, il personale del 118 e i tecnici Anas, per la gestione dell’emergenza e nel ripristino della viabilità.