Tentano una truffa con un crocifisso ‘falso’, coppia scoperta e arrestata nel Cosentino

MIRTO CROSIA (CS) – Hanno tentato di truffare un’attività di ‘compro oro‘ spacciando un crocifisso come un monile d’oro, ma sono stati scoperti. I carabinieri di Corigliano Rossano hanno arrestato la coppia, con l’accusa di truffa aggravata in concorso. I due, si sarebbero presentati nell’attività, a Mirto Crosia, dichiarando che il crocifisso fosse in oro e, dopo aver incassato la somma relativa al peso, si sono poi allontanati, percorrendo via Nazionale.

E’ stata la commessa dell’attività dopo un’attenta valutazione a scoprire che quel crocifisso non era così ‘prezioso’ ed ha allertato i carabinieri i quali sono riusciti ad identificare i due soggetti e a fermarli. L’uomo, un pregiudicato di Corigliano è stato condotto nel carcere di Castrovillari, mentre la donna, incensurata e madre di tre figli, è stata posta ai domiciliari.