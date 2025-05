Statale 106 Jonica Sibari-Catanzaro: Cipess stanzia oltre un miliardo per l’adeguamento e la sicurezza

- Advertisement -

ROMA – “In arrivo dal Cipess un miliardo e 120 milioni di euro per l’adeguamento e la messa in sicurezza della strada statale 106 Jonica“. Ad annunciarlo il sottosegretario di Stato Alessandro Morelli a margine della seduta di ieri del Cipess – il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile – che, tra le altre cose, ha assegnato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1,12 miliardi di euro di risorse del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 per la realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della strada statale 106 Jonica.

“Con la decisione assunta oggi dal Cipess – continua il Sottosegretario – si rende disponibile una quota significativa delle risorse nazionali di coesione per il potenziamento e la riqualificazione di un’arteria stradale strategica per lo sviluppo territoriale della dorsale ionica e di tutto il Mezzogiorno”.

“Si tratta di risorse che concorrono a finanziare un investimento statale, autorizzato dalla legge di bilancio 2025 per la SS 106 Jonica, del valore complessivo di oltre 3,2 miliardi di euro, a testimonianza della rilevanza assegnata dal Governo a questo intervento infrastrutturale”. “Nel complesso – conclude il senatore Morelli – la deliberazione odierna del Cipess conferma, ancora una volta, l’impegno del Governo a sostenere con misure concrete lo sviluppo infrastrutturale del Paese, a partire dalle aree del Mezzogiorno a più elevato potenziale di crescita, a beneficio dell’economia nazionale e nell’interesse dei cittadini e delle imprese che operano sul territorio”.

Mancuso “ottima notizia”

“Sono risorse – ha dichiarato il commissario regionale della Lega Filippo Mancuso – in coerenza con un investimento statale, autorizzato dalla legge di bilancio 2025 per la statale 106, che ammonta ad oltre 3,2 miliardi di euro. Una cifra prima inimmaginabile e che, di per sé, conferma la grande attenzione e l’impegno straordinario del ministro Salvini e del Governo per l’ammodernamento e il potenziamento delle infrastrutture della Calabria e del Mezzogiorno”.