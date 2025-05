Statale 106, il Governo sblocca i fondi: oltre 1 miliardo per il tratto tra Sibari e Rossano

- Advertisement -

COSENZA – “Oggi è una giornata storica per il nostro territorio. Dopo anni di battaglie portate avanti insieme ai comitati civici, alle associazioni territoriali e al Movimento 5 Stelle, finalmente possiamo annunciare una vittoria concreta per la Sibaritide: il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) ha deliberato le risorse necessarie per il completamento della nuova statale 106 nel tratto tra Sibari e Rossano. Un’opera tanto attesa quanto indispensabile, che vedrà la luce grazie all’assegnazione di 1,12 miliardi di euro provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027. Un investimento storico, deciso oggi dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti“. A dirlo il consigliere regionale del M5S Davide Tavernise,

“Non è stato facile arrivare a questo risultato. Fin dal primo giorno del mio insediamento in Consiglio regionale, ho spinto affinché venissero stanziati i finanziamenti necessari per questo lotto strategico, consapevole che senza queste risorse l’opera sarebbe rimasta incompiuta. Abbiamo dovuto combattere contro l’inerzia istituzionale, contro le promesse non mantenute, contro una visione miope che per troppo tempo ha relegato questa parte della Calabria in un limbo di abbandono infrastrutturale. In prima linea, il Movimento 5 Stelle, insieme ai cittadini e ai comitati, ha sollevato il problema in ogni sede possibile, denunciato le condizioni di una strada che non poteva più essere considerata degna di un Paese moderno. Oggi, finalmente, possiamo dire che i nostri sforzi sono stati riconosciuti. Ed è grazie al commissariamento voluto fortemente dal Movimento 5 Stelle che si è riusciti a velocizzare l’iter sia per la progettazione che per le autorizzazioni, permettendo di giungere finalmente a questa importante decisione.

Entro la primavera del prossimo anno partiranno i lavori e, se tutto andrà secondo le previsioni, entro il 2031 avremo una statale 106 moderna, sicura e a quattro corsie, affiancata da una linea ferroviaria elettrificata. È un traguardo che significa sviluppo, sicurezza e dignità per un territorio che ha sofferto troppo a lungo. Ma la nostra battaglia non si ferma qui. Ora, infatti, è fondamentale concentrarsi sul reperimento dei fondi per completare l’opera anche nel tratto tra Coserie e Crotone, garantendo continuità e sicurezza a tutto il percorso. I comitati e le associazioni continueranno a vigilare affinché ogni promessa venga mantenuta e affinché il cronoprogramma venga rispettato.

Questa vittoria è il risultato di un lavoro collettivo, di un impegno costante e di una visione chiara: la Sibaritide deve uscire dall’isolamento e diventare motore di sviluppo per l’intera regione. Oggi abbiamo fatto un passo avanti importante, ma il cammino continua. E noi continueremo a essere presenti, vigili e al fianco di chi ha creduto e crede ancora in un futuro migliore per questo territorio”.