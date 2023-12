Schiavonea: incendiata, per la seconda volta, l’auto della sorella di Gattuso

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – E’ stata data alle fiamme questa notte la vettura di Ida Gattuso, sorella di Rino, ex calciatore e campione del mondo, attuale allenatore dell’Olympique Marsiglia, che era parcheggiata a Schiavonea. Si tratta del secondo incendio in pochi mesi. Lo scorso 17 ottobre l’ex consigliera comunale aveva subito un altro attentato incendiario e stanotte è stato dato alle fiamme un Suv, Opel Grand Land, parcheggiato nei pressi della sua abitazione.

Sul posto si sono recati i carabinieri e i vigili del fuoco. Un gesto che si ripropone a distanza di un mese dalla riunione del comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura a Cosenza del 15 novembre scorso, indetta proprio a seguito dell’escalation di episodi criminali simili nell’area jonica cosentina e nel territorio della Sibaritide. Gli investigatori non hanno dubbi sulla natura dolosa dell’incendio.