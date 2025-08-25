MANDATORICCIO (CS) – È una notte drammatica quella trascorsa a Mandatoriccio dove un gruppo di ragazzi è rimasto coinvolto in una violenta rissa finita con l’accoltellamento di uno dei giovani. Le condizioni del ragazzo che ha riportato la perforazione del polmone sono apparse subito molto critiche. È stato trasportato infatti d’urgenza, in l’elisoccorso, all’ospedale Annunziata di Cosenza. A quanto si apprende la prognosi è riservata. Al lavoro gli inquirenti che tramite le testimonianze dei presenti stanno cercando di fare luce sulla vicenda per comprenderne le cause, risalire alle identità dei ragazzi coinvolti nella lite e accertare eventuali responsabilità. Da indiscrezioni si apprende che i giovani coinvolti potrebbero essere campani.
Rissa con accoltellamento a Mandatoriccio, un giovane in gravi condizioni all’Annunziata
Le condizioni del ragazzo che ha riportato la perforazione del polmone sono apparse subito molto critiche. Con l'elisoccorso è stato trasportato al nosocomio di Cosenza. Indagano gli inquirenti per comprendere le cause della lite ed indentificare i giovani coinvolti
