Provincia Sibaritide, da Corigliano Rossano il sì di Azione: “Opportunità da cogliere subito”

CORIGLIANO-ROSSANO (CS) – “La Provincia della Sibaritide è un progetto ambizioso e lungimirante che, forte degli errori del passato, si propone di cogliere finalmente un’opportunità storica per il nostro territorio. Ed è – tra l’altro – un’occasione da cogliere immediatamente, senza perdere altro tempo anche perché sarebbe la naturale appendice istituzionale a quello che è stato il grande progetto della fusione che ha portato alla nascita di Corigliano-Rossano”.

Il Coordinamento Cittadino di Azione Corigliano-Rossano “esprime il suo pieno sostegno all’iniziativa intrapresa dal consigliere regionale e presidente di Azione Calabria, Giuseppe Graziano, volta alla costituzione della Provincia della Sibaritide e all’apertura di una fase concertativa proficua con il Governo al fine di intervenire sulla normativa vigente e sulla modifica dei termini della Riforma Delrio. Invitiamo vivamente tutte le forze politiche locali e i rappresentanti istituzionali a unirsi in questo percorso per superare le sfide che ci attendono. La nascita della Provincia della Sibaritide può rappresentare un fattore determinante per il rilancio economico e sociale del nostro territorio, migliorando la qualità della vita dei cittadini e valorizzando le nostre risorse.

Incoraggiamo, inoltre, i cittadini a sostenere questo progetto, contribuendo con idee e suggerimenti per costruire insieme un futuro migliore. Come Azione Corigliano-Rossano, ci impegniamo a promuovere attivamente questo dialogo e a lavorare fianco a fianco con tutti i soggetti coinvolti per la realizzazione di questo importante obiettivo. Il Coordinamento Cittadino di Azione continuerà a vigilare e a contribuire propositivamente affinché questa opportunità non venga sprecata, confidando che il senso di responsabilità prevalga su qualsivoglia divisione di parte.