Ospedale Trebisacce, il sindaco Mundo all’Asp: «Basta ritardi, disponibili a sostenere le spese»

TREBISACCE (CS) – Giornata di intenso lavoro, quella di oggi, per il Sindaco Franco Mundo e l’Assessore Luigi Malatacca che, a Cosenza, hanno incontrato i vertici dell’Azienda Sanitaria Provinciale insieme al Dott. Laviola. Tema principale dell’incontro con il Dott. Riccardo Borselli è stata la realizzazione del nuovo servizio di elisoccorso, a seguito dell’acquisizione gratuita da parte del Comune dell’area necessaria per la costruzione della struttura, indispensabile a completamento dei lavori di ristrutturazione dell’ospedale. Il Sindaco Mundo e l’Assessore Malatacca hanno espresso al Dott. Borselli l’urgenza di avviare rapidamente le procedure, dichiarando anche la disponibilità del Comune a sostenere parte degli oneri economici necessari affinché i lavori vengano conclusi in tempi brevi.

Nel corso della stessa giornata, gli amministratori hanno affrontato con il Direttore Sanitario, Dott. Rizzo, il tema del completamento dell’organico dell’ospedale, evidenziando la necessità di procedere al più presto con l’assunzione di personale destinato sia al Pronto Soccorso che al reparto di Medicina. È stata, inoltre, sottolineata l’importanza di attivare rapidamente il servizio di Cardiologia annesso al reparto di Medicina, allo scopo di affrontare in maniera efficace le patologie cardiache più diffuse nel comprensorio.

Contestualmente, il Sindaco e l’Assessore hanno avuto un’interlocuzione telefonica con il Commissario ad acta, Arch. Dora Di Francesco, per l’attuazione della sentenza n. 1051 del 2015 del Consiglio di Stato, sollecitando una rapida ripresa dei lavori di consolidamento strutturale e di adeguamento sismico dell’ospedale, al fine di completare quanto prima le nuove sale operatorie. A supporto di questa esigenza, anche l’Onorevole Straface ha manifestato la propria disponibilità ad affrontare con il Presidente Occhiuto, Commissario per il Piano di rientro, il tema della copertura finanziaria necessaria per la realizzazione degli interventi richiesti.

Il Sindaco Mundo e l’Assessore Malatacca hanno espresso soddisfazione per la disponibilità e i riscontri ottenuti dai vertici dell’ASP, manifestando la speranza che quanto discusso possa presto tradursi nella riapertura completa delle attività ospedaliere e dei relativi servizi.